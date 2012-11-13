台湾已公布经济指标--2012/11/14

路透基点：新鸿基地产将五年期贷款规模上调逾三倍至220亿港元--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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工业生产(y/y) 9月 +3.0% +1.37%-r 11/23 --
季调失业率 9月 4.30% 4.29% 11/22 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)10月 +2.36% +2.96% 12/5 --
外汇存底(亿美元) 10月底 3,992.16 3,979.54 12/5 --
商品出口(y/y) 10月 -1.90% +10.4% 12/7 --
商品进口(y/y) 10月 -1.80% +1.3% 12/7 --
M2货币总计数(y/y) 9月 +3.96% +3.69% 11/26 --
外销订单(y/y) 9月 +1.9% -1.50% 11/20 --
经常帐盈余(亿美元) 第二季 +100.0 +109.6-r 11/20 --
国际收支(亿美元) 第二季 +31.1 +50.9 11/20 --
国内生产总值(GDP) 第三季 +1.02%-p -0.18% -- --
重贴现率(%) 9月20日 1.875% 1.875% -- --
注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)
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--记者 高洁如; 审校 曾祥进
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