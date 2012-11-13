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债券 | 2012年 11月 13日 星期二 19:42 BJT

〔欧元债市〕希腊发行国库券,为50亿欧元到期国库券借新还旧

路透雅典11月13日电---希腊债务机关PDMA指出,希腊周二发行一个月及三个月期国库券,金额40.62亿欧元(51.4亿美元),为周五到期的50亿欧元国库券进行再融资.

由于国际纾困计划的款项拨付延迟,希腊政府获得欧洲央行准许,增发国库券,短期债务得以继续借新还旧.

周二的发行金额虽不足偿还即将到期的50亿欧元国库券,但PDMA周四将进行额外的非竞价发行,以筹到50亿欧元足额.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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