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市场报道 | 2012年 11月 13日 星期二 20:49 BJT

〔美股盘前〕微软股价挫跌3.4%,此前传出Windows部门主管去职消息

路透纽约11月13日电---微软(MSFT.O)股价周二盘前挫跌3.4%至27.25美元,此前该公司宣布,Windows部门主管Steven Sinofsky去职.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导............[.EUCN]

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