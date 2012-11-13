〔美国股市〕ADR收盘下跌,受欧债疑虑拖累

路透基点：新鸿基地产将五年期贷款规模上调逾三倍至220亿港元--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透纽约11月13日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二下跌,市场对欧债危机心存疑虑;此前国际贷款机构在希腊如何将债务降至可维系水平上意见分歧.[ID:nSB2097327]
National Bank of Greece NBG.N股价在纽约暴跌4.9%至1.95美元.
部份银行股逆势上扬.交易商们揣测西班牙可能即将求援,推助西班牙国际银行(SAN.N)上涨1.6%至7.03美元.
英国沃达丰(VOD.O)股价下跌2.7%至25.69美元,此前公司减记西班牙及意大利的业务价值.[ID:nSB2098633]
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.5%,美股亦表现疲弱.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR跌0.3%;但泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3微幅收高,银行股因西班牙求援传言而上涨.[ID:nSB2099133]
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低1.1%,拉丁美洲ADR指数.BKLA收挫0.5%.(完)
--编译 龚芳;审校 白云
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透台北2月16日 - 台湾第一大银行--台湾银行董事长吕桔诚周四称，为配合新南向政策，该行将积极赴东南亚设立据点，除直接申设菲律宾分行外，亦将赴越南、印尼和泰国等设立办事处，且成立〞新南向金融小组〞。
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲富豪李嘉诚旗下的保健及美容产品零售商屈臣氏集团正在市场寻求再融资贷款，针对的是2014年5月完成的150亿港元(19.3亿美元)贷款。传闻综合收益定价在70-80个基点。