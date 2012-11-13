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亚洲 | 2012年 11月 14日 星期三 07:00 BJT

〔美国股市〕ADR收盘下跌,受欧债疑虑拖累

路透纽约11月13日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二下跌,市场对欧债危机心存疑虑;此前国际贷款机构在希腊如何将债务降至可维系水平上意见分歧.[ID:nSB2097327]

National Bank of Greece NBG.N股价在纽约暴跌4.9%至1.95美元.

部份银行股逆势上扬.交易商们揣测西班牙可能即将求援,推助西班牙国际银行(SAN.N)上涨1.6%至7.03美元.

英国沃达丰(VOD.O)股价下跌2.7%至25.69美元,此前公司减记西班牙及意大利的业务价值.[ID:nSB2098633]

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.5%,美股亦表现疲弱.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR跌0.3%;但泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3微幅收高,银行股因西班牙求援传言而上涨.[ID:nSB2099133]

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低1.1%,拉丁美洲ADR指数.BKLA收挫0.5%.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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