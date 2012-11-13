〔美国股市〕ADR收盘下跌,受欧债疑虑拖累

路透基点：屈臣氏正为2014年150亿港元贷款寻求再融资--TRLPC

路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲富豪李嘉诚旗下的保健及美容产品零售商屈臣氏集团正在市场寻求再融资贷款，针对的是2014年5月完成的150亿港元(19.3亿美元)贷款。传闻综合收益定价在70-80个基点。