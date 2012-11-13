日韩经济指标预测--11月14日-11月21日****

路透基点：新鸿基地产将五年期贷款规模上调逾三倍至220亿港元--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透11月14日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
----------------------------------11月12日当周-------------------------------
11月14日(三)
2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- -1.9%
进口物价(较上年同期) -- -2.4%
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 -- 负17
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超560
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超277
11月15日(四)
0300 韩国出口(较上年同期) 10月修正值 -- +1.2%
进口(较上年同期) -- +1.5%
贸易收支(亿美元) -- 顺差38
11月16日(五)
暂无重要经济数据公布.
----------------------------------11月19日当周-------------------------------
11月19-20日
0300 日本央行利率决议 -- 0.10%
11月20日(二)
2350 日本出口(较上年同期) 10月 -- -10.3%
进口(较上年同期) -- +4.1%
贸易收支(亿美元) -- 逆差5,586
11月21日(三)
暂无重要经济数据公布.(完)
--整理 龚芳;审校 白云
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透台北2月16日 - 台湾第一大银行--台湾银行董事长吕桔诚周四称，为配合新南向政策，该行将积极赴东南亚设立据点，除直接申设菲律宾分行外，亦将赴越南、印尼和泰国等设立办事处，且成立〞新南向金融小组〞。
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲富豪李嘉诚旗下的保健及美容产品零售商屈臣氏集团正在市场寻求再融资贷款，针对的是2014年5月完成的150亿港元(19.3亿美元)贷款。传闻综合收益定价在70-80个基点。