欧洲经济指标预测--11月14日-11月21日****

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透11月14日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月12日当周--------------------------------
11月14日(三)
0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月 +0.2% -0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 持平 减少0.4
0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 9月 7.9% 7.9%
1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -1.9% +0.6%
(较上年同期) -2.3% -2.9%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 -- 负28.9
11月15日(四)
0630 法国国内生产总值(GDP) 第三季初值 持平 持平
0700 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第三季初值 +0.2% +0.3%
(较上年同期)(未经季节调整) +0.8% +0.5%
0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 -0.5% -0.8%
(较上年同期) -2.9% -2.6%
0930 英国零售销售(较前月) 10月 持平 +0.6%
(较上年同期) +1.7% +2.5%
1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) -0.7% -0.5%
1000 欧元区HICP(较前月) 10月终值 +0.2% +0.7%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.3% +0.7%
(较上年同期) +1.6% +1.6%
11月16日(五)
0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 -- 盈余72
经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余88
0900 意大利贸易收支(对欧盟)(亿欧元) 9月 -- 顺差3.74
全球贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差5.98
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差66
--------------------------------11月19日当周--------------------------------
11月19日(一)
0900 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 9月 -- +0.7%
(未经调整,较上年同期) -- -9%
工业销售(经季节调整,较前月) -- +2.9%
(经工作日调整,较上年同期) -- -2.6%
11月20日(二)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +1.7%
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 -- 顺差20.15
11月21日(三)
0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 11月 -- 0-9-0
0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 10月 -- 107.3
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余6.2(完)
--整理 兰秀娟;审校 龚芳
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。