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市场报道 | 2012年 11月 14日 星期三 07:36 BJT

****欧洲经济指标预测--11月14日-11月21日****

路透11月14日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------11月12日当周--------------------------------

11月14日(三)

0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月 +0.2% -0.3%

(较上年同期) +2.1% +2.2%

0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 持平 减少0.4

0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 9月 7.9% 7.9%

1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -1.9% +0.6%

(较上年同期) -2.3% -2.9%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 -- 负28.9

11月15日(四)

0630 法国国内生产总值(GDP) 第三季初值 持平 持平

0700 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第三季初值 +0.2% +0.3%

(较上年同期)(未经季节调整) +0.8% +0.5%

0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 -0.5% -0.8%

(较上年同期) -2.9% -2.6%

0930 英国零售销售(较前月) 10月 持平 +0.6%

(较上年同期) +1.7% +2.5%

1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 -0.2% -0.2%

(较上年同期) -0.7% -0.5%

1000 欧元区HICP(较前月) 10月终值 +0.2% +0.7%

(较上年同期) +2.5% +2.5%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.3% +0.7%

(较上年同期) +1.6% +1.6%

11月16日(五)

0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 -- 盈余72

经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余88

0900 意大利贸易收支(对欧盟)(亿欧元) 9月 -- 顺差3.74

全球贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差5.98

1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差66

--------------------------------11月19日当周--------------------------------

11月19日(一)

0900 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 9月 -- +0.7%

(未经调整,较上年同期) -- -9%

工业销售(经季节调整,较前月) -- +2.9%

(经工作日调整,较上年同期) -- -2.6%

11月20日(二)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +1.7%

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 -- 顺差20.15

11月21日(三)

0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 11月 -- 0-9-0

0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 10月 -- 107.3

公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余6.2(完)

--整理 兰秀娟;审校 龚芳

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