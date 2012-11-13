(重温稿)〔台湾货币市场〕交投聚拢利率区间低位,热钱汇入令资金更为宽松

* 外资汇入令市场资金更为宽松

* 区间低位靠拢

记者 詹静宜

路透台北11月13日电---台湾短率周二续位于区间低档.交易员表示,热钱流入令汇市波动甚钜,台币盘中骤升;此外央行冲销的力道持续疲弱,令银行体系资金持续过剩,包括拆款和短票的交投区间不排除进一步向下松动.

台币兑美元TWD=TP自本月6日美国大选预期奥巴马当选以来开始明显走升,上日盘中及收盘价双双刷新逾14个月高位,一周来约升值0.74%,大幅领先同期间韩元KRW=KFTC走升0.24%及人民币CNY=CFXS升0.26%.

而台湾央行也罕见地严格要求银行为客户进行外汇交易时需事先通报,希冀遏止热钱炒作.[ID:nST0574013]

交易人士表示,国际热钱在汇市现踪,但央行在台币市场的冲销力道仍显疲弱,令台币资金更形宽松.另一方面来看,资金需求却仍显疲软,要找拆入需求还得花时间询市场一圈才找得到.

"我的拆出今天还不能续作,外商保管行今天都还我钱了!"一家大型公股银行交易员说.

她并表示,外商银行资金水位走高与热钱流入不无关系,这令原本高涨的资金水位更加浮滥.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.385%,上日在0.387%.今日区间在0.295-0.48%,同上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.490%;上日为0.388-0.50%.

**下半周短票量会略增**

短票方面,大型票券商表示,由于落点的关系,今天发票量较少,预计下半周近月中发票量将会微增.只不过,发票量仍不足以因应市场需求,料短票利率仍有下修空间,但要看"行库(银行)接受程度如何".

部分银行交易商也指出,市场资金太多,但票源欠缺、利率偏低,所以银行间买票金额并不大,近日利率略有些挡不住,成交比重大多落在区间低位.

一个月短票成交利率区间主要交投落在0.78-0.79%,大区间在0.78-0.80%,少数短天期短票成交低见0.77%,与上日同.

台湾中油今天公开标售60亿台币121天期短票,将于明天发行,得标区间利率为0.89-0.893%.

台湾央行今日共发行647.5亿台币存单,若相较存单到期金额134亿,存单发行余额增513.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)6,113.3亿台币,本周余日存单到期金额分别为周三4,705亿,周四552.5亿,以及周五3,570亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周二超额准备为负70亿台币;累计超额准备为负323亿台币,加计前期1%的超额准备为583亿台币.

**公债RP利率续向区间低位靠拢**

公债10天期附买回(RP)利率则续向区间低位靠拢.交易员表示,央行冲销力道减轻,银行与投信体系资金相当宽松,令券源供应相对不足,到期续做的利率一律向下调整至区间低位.

交易商指出,银行因申报央行存单部分部位遭拒,转向做公司债与公债RP.有银行为确保能承做一定额度的公司债,采取与公债搭配比例方式,希望将公债RP利率固定在0.73%,但可接受将公司债RP利率调降至0.80%.

"我们只希望与一家银行做5亿(台币),但他们要给20亿."一大型证券商交易员说.

另一大型证券商交易员则表示,今日资金仍偏宽松,因此到期续做的公债与公司债RP都向区间低位调整.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,主要交投在0.72%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.84%,与上日同,区间低位成交比例逐渐增加.

交易商表示,本周紧缩因素有周四125亿台币高雄市政府债、50亿上海商银金融债、10亿华泰银行金融债交割.(完)