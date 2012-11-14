〔韩国汇市〕韩元小升,市场看好出口商将出脱美元

路透首尔11月14日电---韩元KRW=周三早盘小涨,投资人看好当地出口商将抛汇进而拉高韩元,因而进场押注韩元.
0026GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,088.3,上日当地收在1,089.9.
市场人士表示仍提防当局可能干预阻升韩元/美元,且挂虑美国财政悬崖及希腊债务疑虑引发的全球不确定性.
然而,交易商表示,市场仍预计国内出口商将出脱美元,因出口在年底将届之际可望回升.
韩股综合股价指数.KS11下滑0.2%.
12月三年期公债期货KTBc1跌0.05点至106.21.
0026GMT 上日收市价
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美元/韩元KRW= 1,088.3 1,089.9
日圆/韩元JPYKRW=R 13.6902/992 13.7357/454
韩国公债期货KTBc1* 106.21 106.26
韩国综合股价指数.KS11 1,891.01 1,889.70
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 龚芳;审校 张涛
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