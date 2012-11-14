〔韩国汇市〕韩元小升,市场看好出口商将出脱美元

更新版 1-台湾金融：一年期定存单加权平均得标利率0.524%，高标为0.545%

(新增高标利率与交易员评论) 路透台北2月21日 - 台湾央行周二公布，今日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平 均得标利率为0.524%，符合于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点。 另据三位金融市场交易员透露，今日得标利率高标为0.545%，较上次高标0.58%走低3.5 个基点。 “这次下标下得很黏，表示大家都想拿，毕竟到期的人还是有配置需求。”一位银行资 调人士说。 央行表示，此次投标总金额为1,600亿台币，投标倍数为2.14倍，前次则是2.38倍。 路透周一调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.52-0.55%， 大区间则落在0.50-0.58%。 台湾央行1月初标售的1,000亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.542%，较前次 标售均标0.583%走低4.1个基点；高标落在0.58%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天