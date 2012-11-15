〔专栏节选〕"苹果王朝"高峰已过,智慧型手机与平板新战局 --今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月15日出版的当期「老谢开讲」专栏)

二十一世纪以来，如果要全球投资界人士说出一家新世纪最伟大的公司，恐怕非苹果︵Apple︶莫属。苹果的王朝从二○○○年开始萌芽，当时美国网路泡沫正吹到最高点，也从高峰崩落而下，以硬体制造起家的苹果股价从七．三七美元起跑。

在过去的十三个年头当中，苹果股票分割过两次，一股拆成两股，两股又拆成四股，而股价则从七．三七美元涨到今年九月的天价七○五．○七美元。如果有人在二○○○年买到最低价，又在今年卖到最高价，投资报酬率高达一九一．三三倍。记住！这是倍数，而不是百分比，这可以看出贾伯斯一手打造的苹果电脑创造的梦幻。过去十几年来，苹果电脑真的是地球上最伟大的企业。

而贾伯斯去世后的一年，苹果推出市场引颈企盼的iPhone 5，大家都对库克带领的苹果充满了深厚的期待。九月五日苹果正式向传媒发出邀请函，敲定九月十二日的新产品发表会，信中隐约看出「５」的字样，已强化了市场对iPhone 5即将问世的揣测。

九月十二日，iPhone 5正式问世，当天苹果股价大涨九．二美元，此后，苹果股价连涨六个交易日，在九月二十一日创下七○五．○七美元历史天价。而就在苹果于旧金山的芳草地艺术中心︵Yerba Buena Center︶举行新产品发表会当天，美国各投资机构也纷纷发表苹果新目标价。

看得最好的是Topeka资本市场︵Topeka Capital Markets︶的分析师怀特︵Brian White︶，他看苹果的目标价高达一一一一美元，把苹果股价上看千元，市值逾一兆美元，这是个超级梦幻。接着Piper Jaffray的资深苹果分析员吉恩•蒙斯特︵Gene Munster︶也将苹果目标价上看九一○美元。其他看八○○美元以上的投资机构也不少。

**七○五．○七美元高点后反转向下的警讯**

不过这些分析师很可能看走眼了，苹果的股价到九月二十一日的七○五．○七美元可能已经写下历史里程碑，因为苹果的股价从此反转向下。首先是十月八日，苹果大跌十四．四二美元，一举跌破季线，到了十月十九日又重挫二十二．八美元，再跌破半年线。然后是十一月八日大跌二十．二五美元，正式跌破年线支撑。苹果的股价连破三关，这是恶兆，也可能是苹果股价结束长线多头的讯号。

因为自从金融海啸后，苹果的股价从来没有跌破年线支撑。○九年金融海啸发生，苹果股价最惨跌到七十八．二美元，此后，不管大环境再怎么恶劣，苹果也都勇往直前，一直涨到九月二十一日的七○五．○七美元才停下来。苹果以业绩高速成长，将股价带向空前境界，不过这回股价连番跌破季线、半年线及年线，恐怕是苹果王朝「掉漆」的一个重大转折点。

接下来，每一步都是一个大考验。首先是美国股王的魔咒，历史上从来没有一家企业能够永远不停止地成长，股价与市值也是如此。像是微软在一九九九年把市值推进到六一六三亿美元，当时微软构建的软体王国盛况不输苹果，那个时候的Wintel架构，「Intel Inside」一度也把英特尔市值推上六千亿美元。不过六千亿美元是个门槛，如今微软市值勉力守住二千亿美元，英特尔面临一千亿美元保卫战。过去十几年来，当过股王的如思科、ＧＥ、微软、英特尔都今非昔比，只有艾克森美孚︵Exxon Mobil︶石油相对稳健。

这次苹果把市值推进到六六○九．三亿美元，已缔造历史上最大市值纪录，当大家都在想苹果会不会挑战一兆美元的空前极限？现在看起来难度渐高，更难的恐怕是苹果能永保市值不坠。这次苹果股价最低回到五三五．二九美元，市值仅剩五○五八．五七亿美元，能守住五○○○亿美元市值，恐怕已是高难度的考验。

**面对另一个更强悍的对手：三星**

第二个是苹果开始要面临强敌外患。苹果最大的对手当然是三星。从新世纪以来，苹果不断把对手边缘化，像是诺基亚从世界第一手机大厂摔下来，一九九九年诺基亚股价高达六十五欧元，今年一度跌到一．四六欧元，可说惨不忍睹。诺基亚从大赚变大赔，丧失了芬兰国宝级地位，也差点让芬兰经济承受不住。

另一家从云端摔下来的是ＲＩＭ，以黑莓机着称的ＲＩＭ，○八年股价一度涨到一四八．三美元，如今一度跌到六．二二美元，市值剩下四十亿美元。这家曾经是全世界智慧型手机第二大品牌厂，如今彻底遭到边缘化。

从摩托罗拉的殒落，诺基亚、ＲＩＭ的边缘化，甚至是台湾hTC的且战且走，其实它们都是遭遇到苹果的夹击，当这些对手纷纷落马后，苹果现在必须面对另一个更强悍的对手，那就是三星。在○八年以前，三星与ＬＧ以半导体、面板及电视着称，三星的手机跟在诺基亚、摩托罗拉之后，外界实在很难想像三星今天会变成那么强大。

今年第一季三星的手机销售绝对值正式超过诺基亚成为全球手机二哥，但是真正奠定胜基的是三星从去年推出的GALAXY SII，全球销售直线上升，到了去年第三季，三星的智慧型手机市占率已达二三．八％，首度超越苹果，坐上全球智慧型手机的王座，三星的优势一直保持下去。

根据市调机构Strategy Analytics统计，三星第三季的GALAXY SIII售出一八○○万支，正式超越销售一六二○万支的iPhone 4S，继续稳居全球最受欢迎的智慧型手机王座，这是一个很大的变化。一直以来，只计单一型号，iPhone的单品销售一直执市场牛耳，如今，三星连赢苹果数季，苹果明显已落居下风。

从大的战略来看，苹果几乎所有关键零组件都采购自三星，因此，苹果有什么大动作，三星了若指掌。反观三星有哪些新产品，苹果不见得很了解。当三星变得愈来愈大，愈来愈可怕，苹果想要分散零组件采购已来不及。

除了智慧型手机，另一个苹果独霸的战场，到了第三季也出现了新变化，那就是平板电脑。从苹果推出iPad以来，不管是iPad 1，或iPad 2，再到NEW iPad，苹果的平板电脑完全主宰市场，市占率都在八成以上。

**苹果在平板上的垄断局面出现变化**

不过这个垄断局面，到了第三季也出现了巨大变化。iPad的市占率从今年第二季的六五．五％掉到第三季的五○．四％，苹果虽能保住半壁江山，已是节节败退的景象，更可怕的是对手出来了，苹果的平板电脑最大对手依然是三星，三星的Note市占率在第三季暴增一倍，从五．六％上升到一八．四％。还有一个可敬的对手亚马逊，抢进平板电脑不到一年，立刻抢得九％市占率，台湾的华硕也有八．六％。

这样的情况与智慧型手机，苹果将摩托罗拉淘汰出局，再将诺基亚、ＲＩＭ逼到墙角完全不一样。在平板电脑，苹果原本只是﹁苹果一家烤肉一家香﹂，如今三星起来了，亚马逊也不可忽视，连台湾的华硕也抢到市场。苹果在平板电脑市场完全制霸的局面恐怕已被打破，超级巨人苹果已经不再有玉树临风的王者之姿，这是个极大的变化。

三是苹果面临的内忧，苹果在无预警的状态下，十月二十九日突然宣布将两员大将免职，一个是负责地图服务的iOS