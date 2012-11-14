〔美国政经〕企业执行长称,国会与总统间在财政悬崖问题上玩炸药

路透波士顿11月13日电---美国企业正在抬高声量,要求美国政府避免在年底前步上可能会导致国家陷入衰退的财政悬崖,不过目前各企业执行长还未达到恐慌的程度.

随着选举热战过去,企业高管呼吁白宫及国会就缩减联邦预算赤字达成协议,避免2013年初启动高达6,000亿美元的缩减支出及增税措施.

企业圆桌会周二通过平面媒体、广播及网路展开宣传攻势,计画花费数以十万计美元的资金呼吁国会解决此一问题,而在广告中露脸的包括霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)(HON.N)、施乐(全录,Xerox)(XRX.N)、联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)等企业的高管.

霍尼韦尔执行长David Cote对于美国经济步上财政悬崖的后果提出更具戏剧张力的警告.

"若他们在债务上限议题上玩火,这次可能会玩到硝化甘油(炸药),"Cote在接受访问时表示."若真跌落财政悬崖,我认为其所引发的经济衰退恐怕要远比经济学家想像的严重.有人认为这不过是星星之火,但我却认为这可能变成燎原大火."

美国国会预算局(CBO)估计,若未能阻止预算缩减税赋增加的情形发生,则美国经济2013年将萎缩0.5%,远低于当前分析师预估的成长2%.

纽约-泛欧交易所集团NYX.N执行长Duncan Niederauer称,华府若未能在年底前解决这场危机,则可能促使主要企业缩减投资计画.该公司是纽约证交所的营运商.

"我们就不会投资于美国了.我们将会投资其他更能够确定结果的地方."Niderauer在接受访问时表示.

包括通用电气(GE.N)的伊梅尔特(Jeffrey Immelt)、健康保险业者安泰(Aetna Inc)((AET.N)的Mark Bertolini、美国运通(AXP.N)的Ken Chenault以及陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)的Andrew Liveris等多位美国重量级企业执行长将于周三和总统奥巴马会面讨论此一议题.(完)