〔台湾汇市〕台币/美元收盘微升,市场忌惮央行干预获利出场

* 现汇市场归于平静,海外NDF仍热

* 海外看升台币气氛未减反升

* 即期市场获利出场静待开启新局

* 明日29元偏弱或仍是主交投区

路透台北11月14日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘微升0.4分.央行要求严格执行大额交易前申报制度的第二天,现汇市场归于平静,仅有出口商的零星美元抛盘,但也有获利了结导致的美元回补买盘,令汇价僵于当前.

然而谨慎气氛仅及于境内,海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF美元/台币交投不减.依侍韩元KRW=KFTC及人民币CNY=CFXS亚洲交易时段的强势表现,无视台湾央行的进一步管控措施,看升台币情绪不减反升,指标一个月期换汇点折价较上日硬是多了约5分,达约1.3-1.4角.

"现在Spot(现汇)不能做了,有放空美元需求的人就跑到NDF去丢."一外资银行交易员称.

交易员认为,央行措施短期难以取消,特别是在韩元等风险货币仍在升值趋势中,央行藉此冷静市场的效果快速且明确,或待区域货币升值趋势反转后,这类措施才会慢慢放松.

"这两天太敏感了,愈是有行情的时候,愈没办法违抗它(央行)."另一本地银行交易员说.

交易员指出,今日仍见外资部分回补,出口商十分零星,军款、油款等实质买需都有,但少了投机交易,主要经纪公司--台北外汇的交易量维持在约5亿美元的低量.

市场预期,在观望情绪中,本周台币交投区间或变化不大,除非主要货币走势波动加大,台币或仍跟随摆荡,但幅度及速度都将视央行态度而定.

台股加权指数.TWII周三微收升0.33%报7,159.75点;外资及陆资连二天卖超台股,今日卖超金额缩小至17.25亿.

韩国韩元周三触及14个月高位,受出口商买需支撑,韩元领涨新兴亚洲货币,但投资人仍忧心美国财政问题及希腊纾困的不确定性,并警惕亚洲当局的干预行动.[EMRG/SGCN]人民币今日再创纪录新高,也连续第12天触及波幅区间上限.[CNY/CN]

本周重要事件包括今晚美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月23-24日会议记录;周四欧元区第三季GDP初值、美联储主席贝南克讲话;周五欧元区9月贸易收支及美国10月工业生产与产能利用率.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.125 29.129 29.023-29.129 29.129 5.34 5.09

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.041 29.035 29.025-29.080 29.080 3.02 2.50

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.140/-0.130 -0.090/-0.075

美元/台币六个月期 -0.330/-0.300 -0.270/-0.245

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