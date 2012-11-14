《热点透视》微软接班不畅,坏了里子伤了面子

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撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧

路透纽约11月13日电---微软(MSFT.O)接班不畅,对于股东而言可谓坏了里子伤了面子.在首席执行官鲍尔墨(Steve Ballmer)领导下,该公司错失无数商机,股价纹风不动已有十年之久,这已经够糟了.而原本接任执行长呼声最高的人选、才干出众但脾气暴躁的Windows部门主管辛诺夫斯基(Steven Sinofsky)去职,无疑又增添了微软前景混乱的迹象.

微软操作系统在移动设备革命中基本上碌碌无为,想要在搜寻领域胜过谷歌(GOOG.O)的种种努力未能开花结果,而在生产智能手机、平板电脑及数码音乐播放机上等热门设备上也是徒劳无功.当然,微软还是偶有佳作,例如游戏主机Xbox的配件Kinect.但是基本上该公司获利仍来自三大业务:生产Windows电脑操作系统、基于这些作业系统的办公室软件、及其服务器(伺服器)和相关工具部门.

这是该公司一路坎坷走来股价还能获支撑的主因.尽管过去十年来获利增加逾一倍,通过派息及股票回购回馈投资人现金的纪录也很辉煌,但市场已对微软推出伟大产品没了指望.微软目前股价市盈率(本益比)仅为九倍,若将微软帐上庞大现金考虑进来,该公司的市盈率则仅为七倍左右.

辛诺夫斯基有着难以相处及自扫门前雪的臭名,或许不是微软长期发展的适当人选.而在他主导下推出的最新Windows 8作业系统成败与否仍有待观察.此外,公司以设备暨服务公司的型态经营,也需要许多能够带动团队密切合作的部门主管齐心协力,而不是各自为政.

问题在于微软史上多的是让才华洋溢的主管溜走、甚至被赶出门的例子.诺基亚NOK1V.HE、Liberty Media LMCA.O及Juniper NetworksJNPR.O的领导人皆出自微软.鲍尔墨还有几年时间向外界表明,在他扩大整体运算(holistic computing)的愿景下,微软能够成功.他拥有公司大量股票、且有创办人暨董事长比尔盖兹的力挺、再加上没有明显的接班人选,让这种可能有了成为现实的保证.但使公司市值流失60亿美元的投资人显然对此并不买帐.(完)