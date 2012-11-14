〔美国政经〕参议院财务委员会主席认为布什时代的优惠税率有协商空间

路透基点：高银金融为何文田站住宅项目寻求79.9亿港元四年期贷款--TRLPC
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司正寻求79.9亿港元(10亿美元)四年期过桥贷款，为一处住宅项目以及该项目建设筹资。
路透华盛顿11月13日电---美国参议院财务委员会主席鲍卡斯周二表示,美国若想明确避开财政悬崖,不管国会与白宫之间达成的协议是如何,美国富人的最高税率都必须提高.但他也暗示达成协议的方法仍有一些灵活空间.
奥巴马总统已经明白表示,任何维持布什(布希)时代让年收入超过25万美国家庭享有税负优惠的法案,他都会予以否决.而这正是府会在避免财政悬崖协商时的症结.
鲍卡斯说,奥巴马的立场是个不错的起点,但是协议仍有回旋的空间.参议院财务委员会负责掌管税法立法.
目前美国富人的最高税率为35%.政府若未采取行动,明年1月1日起将升至39.6%,也就是回到1990年代的课税水平.
鲍卡斯说,至于富人该再付出多少税才能够像民主党所说的那样,在减税和节支之间取得平衡,这一点仍有妥协的空间.
"我认为解决的方法应该包括调整前两大课征税率,"鲍卡斯说.
"也就是说...可能是重新回到39.6%的税率,或者略低于39.6%.但要高于35%."他说.(完)
--编译 李婷仪;审校 艾茂林
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司正寻求79.9亿港元(10亿美元)四年期过桥贷款，为一处住宅项目以及该项目建设筹资。
* 美联储会议记录是下一个重大关注焦点 * 欧元处于守势，法国大选情势令投资者神经紧绷 * 民调显示勒庞缩短差距，法国债券遭抛售 路透东京2月21日 - 美元周二上涨，从美债收益率上涨中寻得线索，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的会议记录，以寻找关于升息速度的信号。 美元兑日圆 上涨0.5%至113.64，向上周三触及的两周高位114.955回升。 美债收益率上扬提振了美元，周一美国金融市场因总统日假期休市。美国10年期公债收益率 周二亚洲盘报2.443%，上周五美国市场收于2.425%。 “技术面而言，美元回升到115日圆是很重要的，该水准是一个不错的目标，但我认为许多投资者可能正持有多头仓位，很难找到一波新的买家，再踢它(美元)一脚，”State Street Global Markets在香港的外汇销售主管Bart Wakabayashi称。 “一旦美元开始摇摆不定，人们将很快了结获利，”他说。 美元指数
路透北京2月21日 - 中国宜宾市商业银行、黄石农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有369家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,710亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30