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债券 | 2012年 11月 14日 星期三 15:29 BJT

〔美国政经〕参议院财务委员会主席认为布什时代的优惠税率有协商空间

路透华盛顿11月13日电---美国参议院财务委员会主席鲍卡斯周二表示,美国若想明确避开财政悬崖,不管国会与白宫之间达成的协议是如何,美国富人的最高税率都必须提高.但他也暗示达成协议的方法仍有一些灵活空间.

奥巴马总统已经明白表示,任何维持布什(布希)时代让年收入超过25万美国家庭享有税负优惠的法案,他都会予以否决.而这正是府会在避免财政悬崖协商时的症结.

鲍卡斯说,奥巴马的立场是个不错的起点,但是协议仍有回旋的空间.参议院财务委员会负责掌管税法立法.

目前美国富人的最高税率为35%.政府若未采取行动,明年1月1日起将升至39.6%,也就是回到1990年代的课税水平.

鲍卡斯说,至于富人该再付出多少税才能够像民主党所说的那样,在减税和节支之间取得平衡,这一点仍有妥协的空间.

"我认为解决的方法应该包括调整前两大课征税率,"鲍卡斯说.

"也就是说...可能是重新回到39.6%的税率,或者略低于39.6%.但要高于35%."他说.(完)

--编译 李婷仪;审校 艾茂林

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