〔台湾债市〕殖利率微幅收高,股汇市走稳令债市窄幅震荡

路透台北11月14日电---台湾公债殖利率周三微幅收高.央行在祭出外汇交易将事先通报的铁腕措施后,今日汇市交易趋于平静,股市也止跌回稳,债市在此环境下自然水波不兴,殖利率仅在狭幅区间震荡,但未脱离盘跌格局.
交易商认为,在央行"适度宽松"政策操作下,银行体系资金充裕,包括隔夜拆款与公债附买回(RP)利率都松动微幅下调,既然成本降低,市场也能接受偏低的殖利率.未来观察重点仍在股市表现与美债走向,明日101/9殖利率区间看在1.11-1.13%.
"台币升势有些停滞,既然台债没有太多热钱流入,自然也不会受影响."一大型证券商交易员说.
另一大型票券商交易员则认为,近期台币兑美元TWD=TP应该会在29元价位附近整理,若台股指数也在7,000-7,300点区间震荡,则债市殖利率顶多维持低档盘整.
台湾股市周三收涨0.33%,加权股价指数.TWII收高23.7点,报7,159.75点.汇市方面,台币兑美元TWD=TP盘中仅小幅升值,终场升0.4分报29.125.
台币兑美元于上周五升破29元重要心理关卡后,台湾央行开始于周一致电银行,要求留仓美元正部位[ID:nST0573505],昨日更进一步要求事前通报交易,令投机盘再无交易空间.[ID:nST0573999]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9 A01109=TWO +0.15 1.1180 1.1150-1.1195 137.00
5 101/6 A01106=TWO +0.20 0.8640 0.8600-0.8660 23.00
2 101/3 A01103=TWO +0.10 0.6310 0.6310-0.6310 2.00
虽然今年以来债市气氛偏多,但对交易商而言相当难熬.以10年券为例,年初以来的殖利率震荡幅度不过20个基点,在区间偏窄的状况下,仅有实质买盘是市场赢家.
一大型公股银行交易员也说,目前很少在交易.反而是因为资金充裕导致隔拆利率下滑,令存续期在一年以内的冷券受到实质买盘欢迎.
"殖利率还有0.65%,扣掉成本,有一点点赚头."他说.
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/7 A01107=TWO 没有成交
10 101/9 A01109=TWO 1.1180
5 101/6 A01106=TWO 0.8640
2 101/3 A01103=TWO 0.6310 (完)
--记者 董永年; 审校 黄凯