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债券 | 2012年 11月 14日 星期三 20:14 BJT

〔欧元债市〕德国发行两年期公债,平均得标收益率为负0.02%

路透柏林11月14日电---德国周三发行票息0.0%的两年期公债,金额43.23亿欧元,平均得标收益率为负0.02%.

投资人相当于付钱给德国政府,以便将资金停泊在德国公债.德国8月22日标债时,平均得标收益率为0%.

此次发债的投标倍数为1.9倍,上次标售时为1.5倍.

周三发行的新债将于2014年12月12日到期.交割日为11月16日.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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