〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差上扬,受近月供应紧俏支撑

路透新加坡11月14日电---亚洲石脑油价格周三跌至两日低点每吨949美元,但裂解价差升至四日高点每吨136.98美元,近月供应紧俏暂时盖过了裂解厂产能利用降低的影响.

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)将把11月现货石脑油出口,由10月的60万吨削减到不及40万吨,12月出口也会维持在低水准.

定期合约以及汽油需求吞噬了现货供应量,因石脑油可重整成汽油.

这一点,再加上印度过去几个月出口表现时好时坏,且液化石油气(LPG)短缺,均使得石脑油供应趋紧.在部分亚洲裂解厂,LPG可用来替代5-15%的石脑油.

强劲基本面使得部分交易员忽视韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)考虑降低产能利用一事.YNCC正考虑从12月开始将其年产190万吨的裂解厂产能利用率从满载降低10%,以因应石化产品利润不佳的情况.

若确实实行,可能让12月全月减少5万吨的石脑油需求.

韩国湖南石油化学已在两座年产100万吨裂解厂的其中之一减产,但这是因为原料供应不足,因海上风浪过大,使得船只无法在瑞山港卸货.

但交易商称,湖南石油化学最晚能在周四恢复裂解厂满载产能.

该公司已在周三敲定7.5万吨12月下半月到货的公开规格石脑油,成本加运费(C&F)平均较日本现货报价每吨升水20美元,但部分交易商称,升水幅度有可能更高.

台塑石化也在市场上寻找12月下半月船货,预计周四可敲定交易.

亚洲汽油裂解价差维持在每桶7.33美元,为约一个月最高,马来西亚炼厂可能出现一些状况.

马来西亚国家石油公司(Petronas)本周稍早罕见地买进10万桶汽油,据传该公司马六甲炼油厂的一个原油装置降速运转.(完)