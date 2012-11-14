〔美国数据〕11月9日止当周抵押贷款申请跳增,低利率提供助力--MBA

路透基点：高银金融为何文田站住宅项目寻求79.9亿港元四年期贷款--TRLPC
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司正寻求79.9亿港元(10亿美元)四年期过桥贷款，为一处住宅项目以及该项目建设筹资。
路透纽约11月14日电---周三公布的行业报告显示,美国上周房屋抵押贷款申请跳增,在前一周飓风桑迪(Sandy)重创东岸抑制贷款申请后回升,且利率降至新低刺激了需求.
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,11月9日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数上升12.6%.该指数涵盖了再融资与购房需求.
MBA的研究和经济部门副总裁Mike Fratantoni在声明中称,新泽西州的申请量增逾一倍,康乃狄格州和纽约州则增加逾60%.
经季节调整后的再融资申请指数上扬13.1%,而购房抵押贷款申请指数则上扬11%.购房贷款需求是房屋销售的领先指标.
再融资占抵押贷款总申请量的比重升至81%,前一周为80%.
该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.52%,较前一周的3.61%下滑9个基点.
在美国联邦储备理事会(美联储,FED)9月公布最新的刺激措施后,利率曾触及新低,但随后几周有所回升.
据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的高银金融(集团)有限公司正寻求79.9亿港元(10亿美元)四年期过桥贷款，为一处住宅项目以及该项目建设筹资。
* 美联储会议记录是下一个重大关注焦点 * 欧元处于守势，法国大选情势令投资者神经紧绷 * 民调显示勒庞缩短差距，法国债券遭抛售 路透东京2月21日 - 美元周二上涨，从美债收益率上涨中寻得线索，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的会议记录，以寻找关于升息速度的信号。 美元兑日圆 上涨0.5%至113.64，向上周三触及的两周高位114.955回升。 美债收益率上扬提振了美元，周一美国金融市场因总统日假期休市。美国10年期公债收益率 周二亚洲盘报2.443%，上周五美国市场收于2.425%。 “技术面而言，美元回升到115日圆是很重要的，该水准是一个不错的目标，但我认为许多投资者可能正持有多头仓位，很难找到一波新的买家，再踢它(美元)一脚，”State Street Global Markets在香港的外汇销售主管Bart Wakabayashi称。 “一旦美元开始摇摆不定，人们将很快了结获利，”他说。 美元指数
路透北京2月21日 - 中国宜宾市商业银行、黄石农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有369家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,710亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30