版本:
中国
债券 | 2012年 11月 14日 星期三 20:15 BJT

〔美国数据〕11月9日止当周抵押贷款申请跳增,低利率提供助力--MBA

路透纽约11月14日电---周三公布的行业报告显示,美国上周房屋抵押贷款申请跳增,在前一周飓风桑迪(Sandy)重创东岸抑制贷款申请后回升,且利率降至新低刺激了需求.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,11月9日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数上升12.6%.该指数涵盖了再融资与购房需求.

MBA的研究和经济部门副总裁Mike Fratantoni在声明中称,新泽西州的申请量增逾一倍,康乃狄格州和纽约州则增加逾60%.

经季节调整后的再融资申请指数上扬13.1%,而购房抵押贷款申请指数则上扬11%.购房贷款需求是房屋销售的领先指标.

再融资占抵押贷款总申请量的比重升至81%,前一周为80%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.52%,较前一周的3.61%下滑9个基点.

在美国联邦储备理事会(美联储,FED)9月公布最新的刺激措施后,利率曾触及新低,但随后几周有所回升.

据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐