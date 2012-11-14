版本:
中国
债券 | 2012年 11月 14日 星期三 21:11 BJT

〔标题新闻〕欧洲央行管委会成员马库赫称,最好能够完全不需动用央行新买债计划

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nF9E8LP010]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐