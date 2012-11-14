日韩经济指标预测--11月15日-11月22日****

路透11月15日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
----------------------------------11月12日当周-------------------------------
11月14日(三)
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 -- 负17
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超560
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超277
11月15日(四)
暂无重要经济数据公布.
11月16日(五)
暂无重要经济数据公布.
----------------------------------11月19日当周-------------------------------
11月19-20日
0300 日本央行利率决议 -- 0.10%
11月20日(二)
2350 日本出口(较上年同期) 10月 -- -10.3%
进口(较上年同期) -- +4.1%
贸易收支(亿美元) -- 逆差5,586
11月21日(三)
暂无重要经济数据公布.
11月22日(四)
暂无重要经济数据公布.(完)
--整理 龚芳;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]