〔英国评等〕穆迪称将在2013年初重审英国Aaa评等

路透纽约11月14日电---穆迪投资者服务周三表示,将在2013年初重新审视英国的Aaa评等,并对疲弱经济及欧债危机提出警告.

穆迪在其英国年度信用报告的声明稿中表示,有"重要的结构性强项"支撑其评等和负向展望.穆迪主权风险集团资深信用主管Sarah Carlson表示,这些强项包括了"非常有利的债务架构."

她表示,其他正面因素包括"英国有规模庞大、多元化又极具竞争力的经济,极具弹性的劳动力,以及过去的结构性改革纪录."

但政府削减债务努力,"正被较疲弱的经济前景,以及欧元区主权债危机持续不断所构成的风险所牵制,"穆迪声明稿中表示.

"尽管这些挑战目前反映了英国主权评等的负面展望,穆迪将在2013年前几个月重新审视Aaa评等及展望,以评估这些挑战的影响和政府即将出炉的秋季声明,"穆迪并称.

"穆迪的看法是,英国政府最大的政策挑战是在财政整合需求和经济刺激需求之间寻求平衡,"该公司表示.(完)