《汇市简讯》美元/日圆仍具买气,受日本选举消息及薪酬结算日影响

2353GMT * 在亚洲尾盘传出日本选举消息后,美元/日圆将登上80.31,仍存在买气,目前时值薪酬结算日(Gotobi). * 再加上索尼发行1,500亿日圆欧元/日圆可转换公司债,加重日圆面临的压力. * 日本国会明日将休会,将于12月16日举行大选. * 美元/日圆冲破数道上档阻力,下道关卡为80.50日圆. * 面临11月6-7日以来形成的双重顶,其上挂有停止单. * 目前支撑看向80.00下方,一目均衡转换线所在79.81日圆.(完) --编译 龚芳;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=