《台湾报摘》--工商时报11月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--苹果公司(AAPL.O)的iPhone5手机在苹果迷千呼万唤下,即将在台湾开卖.市场传出,iPhone5有机会月底正式在台开卖,三大电信公司正积极规划新资费方案抢市.
* 其他:
--力晶5346.TWO本周二已向经济部工业局递件申请再度纾困,据了解,力晶债权银行团方面预估工业局向银行团发出建议纾困函得花约两周的作业时间,因此已预定下月初召开全体债权银行团会议,讨论力晶12月14日纾困到期之后的再度纾困展延.
--茂德和力晶两大债权银行团成员的"雷同度"很高,银行主管指出,各银行间已达成默契,在出售顺序上将"先茂德、再力晶";目前茂德12寸晶圆厂标售,将委托台湾金服进行.
--看好2013年面板市况,奇美电(3481.TW)持续投入去瓶颈化.奇美电董事长段行建表示,预估将增加5%的产能、相当于一座5代厂.对于回台投资议题,他强调,缺工是目前最大的问题.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。