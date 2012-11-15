《台湾报摘》--工商时报11月15日

* 头版头条:

--苹果公司(AAPL.O)的iPhone5手机在苹果迷千呼万唤下,即将在台湾开卖.市场传出,iPhone5有机会月底正式在台开卖,三大电信公司正积极规划新资费方案抢市.

* 其他:

--力晶5346.TWO本周二已向经济部工业局递件申请再度纾困,据了解,力晶债权银行团方面预估工业局向银行团发出建议纾困函得花约两周的作业时间,因此已预定下月初召开全体债权银行团会议,讨论力晶12月14日纾困到期之后的再度纾困展延.

--茂德和力晶两大债权银行团成员的"雷同度"很高,银行主管指出,各银行间已达成默契,在出售顺序上将"先茂德、再力晶";目前茂德12寸晶圆厂标售,将委托台湾金服进行.

--看好2013年面板市况,奇美电(3481.TW)持续投入去瓶颈化.奇美电董事长段行建表示,预估将增加5%的产能、相当于一座5代厂.对于回台投资议题,他强调,缺工是目前最大的问题.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.