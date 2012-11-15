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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 08:19 BJT

〔全球贵金属〕11月14日SPDR黄金持仓较周一减少0.18%

路透11月14日电---全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周三的黄金持仓量较周一减少0.18%,而全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)周二的白银持仓量较周一减少0.25%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 42,963,415.1 11月14日 43,040,927.1 11月12日 -77,512.0 -0.18%

iShares 322,483,146.8 11月13日 322,483,146.8 11月13日 -- --

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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