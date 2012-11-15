〔希腊金融〕银行业将度过难关,整体经济有望跟上--央行总裁

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透法兰克福11月14日电---希腊央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)表示,该国银行业正在复苏之路上稳步前行,整体经济也将随之跟上.
"希腊的银行体系将会度过难关,"罗沃普洛斯在华尔街日报的客座专栏中撰文称.该专栏周三刊载在网站上.
"希腊银行史上非常艰难的一页已经翻过,整体经济也将随之跟上."
罗沃普洛斯并表示,下一步将是对希腊最重要的银行进行资本重组.
"这些过程一待完成,意味着将出现一批资本雄厚实力强劲的银行、储户将重拾信心,银行也能够重新进入资本市场,"他表示.
罗沃普洛斯预期,希腊银行体系的基础将由三家有实力的大银行以及一些规模较小的银行构成.(完)
--编译 戴素萍;审校 郑茵
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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