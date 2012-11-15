〔美国个股〕伯克希尔哈撒韦第三季出脱消费类股,敲进工业类股

* 增持Deere, Precision Castparts, Wabco股票

* 减持CVS, 大卖强生及宝洁股票

路透11月14日电---据周三披露的监管文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)第三季出脱零售及消费类股,但新增Deere (DE.N)及Precision Castparts (PCP.N)等工业制造类股.

许多投资决定并非巴菲特本人所作,而是两名投资经理Ted Weschler及Todd Combs所为.巴菲特曾表示,仅有伯克希尔哈撒韦最大仓位的调整,比如增持富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)是他所作的决定.

本季投资组合部位仍旧变化剧烈,多类股票都出现大幅变动.

伯克希尔哈撒韦新增全球最大农业器械制造商Deere,以及Precision Castparts的股票.

该公司亦投资Wabco控股(WBC.N),增持50%通用汽车(General Motors)(GM.N)股票.

但伯克希尔出脱两支相对新近的持股,即CVS Caremark (CVS.N)及Dollar General (DG.N).公司还大砍强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)95%的仓位,并再度缩减宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)11%的持股.

强生为伯克希尔过去五年来投资金额最大的股票之一,但巴菲特今年持续积极出脱;他2月时对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,这家公司最近"在很多方面都搞砸了."

伯克希尔该季亦积极交易媒体类股.除了新增Media General MEG.N持股外,亦增持维亚康母(Viacom)(VIAB.O)股票,并抛售部份相对新近持股Lee Enterprises (LEE.N).

伯克希尔在投资金融股亦有所着墨,增持富国银行及纽约梅隆银行(BK.N)股票,但出脱部份在Visa Inc (V.N)及U.S. Bancorp (USB.N)的持股.

第二季时,伯克希尔曾大举押注炼油商Phillips 66 (PSX.N)及油田设备制造商National Oilwell Varco (NOV.N)的股票.相关新闻请点选[ID:nSB1726308]

公司第三季再度提高在National Oilwell的持股,但削减Phillips 66前母公司康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)的股票.(完)