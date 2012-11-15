〔香港个股〕辜仲谅拟推台塑任签约代表人,以收购壹传媒台湾事业--报载

路透台北11月15日电---台湾中信集团大股东辜仲谅收购香港媒体集团--壹传媒(0282.HK)的台湾事业,受到台湾金管会的限制之后,本地媒体周四报导,包括台塑(1301.TW)集团总裁王文渊,旺旺中时集团董事长蔡衍明及辜仲谅三大买家昨晚紧急会面,在辜仲谅提议下,台塑企业同意考虑担任签约代表人.

台湾金管会近日表示,基于台湾的产、金分离政策,中国信托慈善基金会董事长辜仲谅不能控制、经营及主导壹传媒台湾业务,这令辜仲谅是否能够成功入主台湾壹传媒横生变数.

受此影响,壹传媒周三股份暂停买卖,停牌前股价大跌12.99%至1.34港元,过去一个月则大涨40%.

壹传媒上月公告,已与辜仲谅签定意向书(MOU),预定以175亿台币出售台湾的电视及印刷事业和资产.[ID:nSH0117417]辜仲谅家族拥有台湾中信金控(2891.TW),金融版图遍及银行、保险、证券等.

台湾经济日报表示,针对购买壹传媒一事,台塑企业行政中心会议13日上午开会决议,只要辜家还在团队中,台塑企业购买壹传媒的态度不变,投资比重仍维持三分之一.

报导并称,昨天下午辜仲谅及蔡衍明两人亲自前往台塑大楼拜会王文渊.据了解,辜仲谅提请台塑企业提高投资比率,也希望王文渊当投资代表人,出面与壹传媒签约.

至于台湾苹果日报则表示,台湾壹传媒买方辜仲谅、王文渊昨邀壹传媒旗下的《苹果日报》、《壹周刊》编辑部门主管会面.旺旺集团主席蔡衍明与其子、旺旺中时媒体集团总经理蔡绍中也现身,辜首度证实蔡绍中加入购买壹传媒行列,成为第三位买家.(完)