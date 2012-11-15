〔全球金市〕金价下跌,因油价缩减升幅但关注中东情势

路透新加坡11月15日电---金价周四下跌,因油价缩减升幅及股价下跌,但中东紧张情势和对美国财政悬崖的担忧,可望刺激买盘及提振黄金在不确定时候的避险魅力. 0036GMT,现货金XAU=下跌2.70美元至每盎司1,723.35美元,但仍低于周五所及的三周高点约1,738美元. 美国12月期金GCcv1下跌6.40美元,报每盎司1,723.70美元.