〔台湾债市〕公债RP区间低档下移,惟资金分配略不均

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北11月15日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四区间低位略为下移.交易员表示,今日有125亿台币高雄市政府债交割,资金分配略为不均,但缺券状况依旧,令利率偏低的公债RP跟着松动.
交易商指出,市场资金充裕依旧,客户为确保券源,前一天下午就来电框券.有的希望将资金落点延长到农历春节后,但因RP利率可能还有下调空间,因此券商最长只能接受到新历年后.
"哪有人RP做这么久的,不就变定存了吗?"一证券商交易员说.
由于大型券商将公债与公司债到期的RP一律下调,有的银行为让报表好看一点,承做天数略为缩减,但也承担了到期后利率可能下调的风险.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,但已有部分下调至0.71%,到单续做几乎都从0.73%调至0.72%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,与上日相同.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。