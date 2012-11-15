〔台湾债市〕公债RP区间低档下移,惟资金分配略不均

路透台北11月15日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四区间低位略为下移.交易员表示,今日有125亿台币高雄市政府债交割,资金分配略为不均,但缺券状况依旧,令利率偏低的公债RP跟着松动.

交易商指出,市场资金充裕依旧,客户为确保券源,前一天下午就来电框券.有的希望将资金落点延长到农历春节后,但因RP利率可能还有下调空间,因此券商最长只能接受到新历年后.

"哪有人RP做这么久的,不就变定存了吗?"一证券商交易员说.

由于大型券商将公债与公司债到期的RP一律下调,有的银行为让报表好看一点,承做天数略为缩减,但也承担了到期后利率可能下调的风险.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,但已有部分下调至0.71%,到单续做几乎都从0.73%调至0.72%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,与上日相同.(完)