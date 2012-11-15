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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 10:57 BJT

〔日本债市〕公债价格受国会提前改选影响而下跌,稍后将标售20年券

路透东京11月15日电---日本政府公债价格周四下跌,投资人在20年期公债标售前出脱,而国会料将于本周解散以为大选铺路.

日本首相野田佳彦将在周五解散众议院,并于12月16日举行大选,预料他所属政党恐难有好表现.

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