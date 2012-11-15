〔台湾金融〕金管会拟再调高寿险业不动产最低报酬率标准,防高价抢标

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北11月15日电---为防止寿险业高价抢标不动产,台湾金管会周四称,拟提高寿险公司不动产最低投资报酬率标准,目前还在寿险公会讨论中,尚未确定上路时间.
金管会主委陈裕璋今天在立法院备询时作出以上表示.
今年8月间金管会已调高寿险业不动产投资收益率标准,将现行邮汇局两年小额定储机动利率加计2码提高到加3码,也就是由1.875%提高到2.125%,但依旧无法阻挡寿险业高价竞标不动产的情形.
"希望(寿险公司)以比较合理价格投标,....并没有禁止他们去买,"陈裕璋说.
他并指出,近期不动产标案都是寿险公司参与竞标,且都屡创新高价,担心标售价格不断创新高恐影响安定性,因此提出比较切合的资本收益率.
昨天金管会邀集寿险公司讨论不动产投资新管理措施,其中包括将寿险业不动产最低投资报酬率由2.125%提高到2.875%,素地购入后的兴建时程要求由六个月开工改为须于五年内兴建完成、10年内不得出售,以及大楼买入要立即符合最低报酬率.(完)
--记者 詹静宜; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。