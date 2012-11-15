〔台湾金融〕金管会拟再调高寿险业不动产最低报酬率标准,防高价抢标

路透台北11月15日电---为防止寿险业高价抢标不动产,台湾金管会周四称,拟提高寿险公司不动产最低投资报酬率标准,目前还在寿险公会讨论中,尚未确定上路时间.

金管会主委陈裕璋今天在立法院备询时作出以上表示.

今年8月间金管会已调高寿险业不动产投资收益率标准,将现行邮汇局两年小额定储机动利率加计2码提高到加3码,也就是由1.875%提高到2.125%,但依旧无法阻挡寿险业高价竞标不动产的情形.

"希望(寿险公司)以比较合理价格投标,....并没有禁止他们去买,"陈裕璋说.

他并指出,近期不动产标案都是寿险公司参与竞标,且都屡创新高价,担心标售价格不断创新高恐影响安定性,因此提出比较切合的资本收益率.

昨天金管会邀集寿险公司讨论不动产投资新管理措施,其中包括将寿险业不动产最低投资报酬率由2.125%提高到2.875%,素地购入后的兴建时程要求由六个月开工改为须于五年内兴建完成、10年内不得出售,以及大楼买入要立即符合最低报酬率.(完)