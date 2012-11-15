〔基金产业〕大型对冲基金在Facebook第三季股价崩盘之际买进

路透11月14日电---Facebook(FB.O)第二季财报惨澹,带动其股价在一周内暴跌32%,这已然吸引部分大型对冲基金选股经理进场.

Andreas Halvorsen的Viking Global Management第三季趁机买进410万股,而Philippe Laffont的Coatue Management买进140万股.Chase Coleman的Tiger Global Management持有Facebook股数从三个月前的仅200万股大增至1,170万股,而Patrick McCormack的Tiger Consumer Management持股则小增至180万股.

自从Facebook以每股38美元的价格于5月上市以来,投资人对于该公司的合理市值争辩不休,使其股价剧烈波动.

在上市后的前几个月,该公司股价跌至30美元附近,但最惨重的一波跌势始自第三季季中,也就是7月26日;当时Facebook公布营收成长大幅放缓,且未能提出财务预估来平息有关其提振广告业务成长能力的疑虑.

该公司股价在接下来的一周内重挫32%,并在9月4日创下史上最低收位17.73美元.

自此之后,Facebook股价缓步走高,周三更是跳涨近13%,收报22.36美元,因有大量股票禁售期届满,却未立即引发公司内部人士大举卖出,从而让投资人松了一口气.

对冲基金业者于本周二及周三公布第三季有价证券申报,持有Facebook的状况也在其中.尽管申报资料是截至9月30日为止,可能已经过时,但许多投资人观察长期投资经理人Coleman及Halvorsen等仓位以作为参考.

规模100亿美元、备受推崇的麻省理工学院(MIT)捐赠基金也在第三季增持41.1万股的Facebook.MIT距离哈佛大学校园仅有数英哩之遥,而Facebook执行长扎克伯格是在2004年退出哈佛校园创办这家公司.

股价惨跌的雅虎(YHOO.O)也受到部分对冲基金的注意;雅虎从竞争对手谷歌(GOOG.O)请来梅耶尔(Marissa Mayer)掌舵.

Coleman的Tiger Global新建立2,500万股雅虎仓位,而David Einhorn的Greenlight Capital则是建立了500万股新仓;Dan Loeb的Third Point原本就是雅虎的大股东,第三季又将持股从前季的7,050万股增加至7,300万股.Boaz Weinstein的Saba Capital Management则是在当季增持涵盖雅虎100万股的买权.

梅耶尔自7月16日上任以来,雅虎股价已经上涨14%;雅虎周三股价小跌0.02美元或0.1%,收报17.83美元.(完)