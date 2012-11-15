更正:《外汇专栏》日本当局乐见外汇交易员卖出日圆

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(更正:正文第四段译文"在鼓吹政策上可能都会设法要赢过对方,最终将导致日圆贬值"有误,应为"都会比对方更卖力地鼓吹可以导致日圆贬值的政策")
(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley; 编译 戴素萍
路透伦敦11月14日电---日本经济如此脆弱,以致于日本急需日圆贬值,而政府当局似乎也在营造机会.
交易商周三卖出日圆,因看好日本首相暨民主党党魁野田佳彦在11月16日解散众议院,并在12月举行大选.
野田佳彦之后表示,他计划在周五解散众议院,但提前大选则是有条件的.
外汇市场人士认为,无论何时举行选举,野田佳彦和其主要反对党--自民党的安倍晋三,都会比对方更卖力地鼓吹可以导致日圆贬值的政策.
周三时安倍晋三呼吁日本央行要采取"无限度"行动来达成通胀目标.自民党领袖安倍晋三先前曾表示,通胀目标应该要设定为3%.
一贯反对日圆进一步升值的东京决策人士,希望日本央行超宽松货币政策的延长举措也将能削弱日圆.
但预期日圆将贬值的交易员,并不需要打着日圆可能成为选战政治议题的算盘.
强势日圆更像是一颗挫伤日本原已疲弱经济的大铁球.日本经济在7-9月萎缩0.9%.显然,出口下滑对经济负成长的"贡献"为0.7个百分点.
外部需求下滑的部分原因是中日领土争端.这导致中国对日本产品的需求下滑,更概括来说,强势日圆无助于出口.
日本央行总裁白川方明周二的演说清楚显示出口对经济的重要性,以及日圆升值对经济的负面冲击.
有几段话引人注目.
"...整体看来,内需不太可能以战胜疲弱出口的速度成长."
"出口疲弱的效应逐步在就业情况中显现出来."
"我们应该要留心日圆升值对日本经济的负面作用,因其将导致企业获利减少且企业信心恶化."
这实际上像是日本央行允许投机客卖出日圆.
难怪白川方明也提到"刺激银行贷款机制",此一低廉贷款计划旨在刺激银行增加放款.
熟知其思维的消息人士本月初对路透表示,日本央行希望该在10月公布的计划,能够透过鼓励海外投资和购买国外资产来协助削弱日圆.
为了帮助日本脱离泥淖,日圆需要大幅贬值.
如果交易员真的要推升美元/日圆汇价至82(自4月以来便未出现过的水准),这可能只是个开始.他们可能发现日本当局正怂恿这么做.(完)
--译文审校 孙茉莉
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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