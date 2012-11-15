《汇市简讯》美元/日圆升穿一目均衡云区云顶80.63,上看81

0528GMT * 美元/日圆升穿11月2日高位80.68日圆,在80.70上方的停止单遭触发 * 迄今高位为80.83日圆,在81.00之前有一些阻力,但直到81.50之前没有太大的阻力 * 4月26日和27日的双重顶81.43-45或是下一个目标?阻力位在82.00上方.(完) --编译 戴素萍;审校 石冠兰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=