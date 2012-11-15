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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 13:47 BJT

〔台湾股市〕收低15.91点,受塑胶类股和金融类股拖累

路透台北11月15日电---台湾股市周四收低0.2%,受塑胶类指数.TPLI和金融保险类指数.TFNI拖累,两类股分别下滑2.2%和0.9%. 加权股价指数.TWII收低15.91点至7,143.84点,呼应亚洲多数股市疲软的走势. 电子类指数.TELI近持平. 初步数据显示,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为577.65亿台币,上交易日为614.17亿. 台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超17.25亿台币,连续第二天卖超.[ID:nST0574565](完) --编译 张若琪;审校 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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