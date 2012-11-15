〔台湾货币市场〕11月16日及本提存期资金预期变化一览表

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北11月16日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3,570亿台币.
--94甲8期公债付息6亿台币.
--96甲7期公债付息9亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
=======================================================
(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆(万亿)3,982.45亿台币TWNCDTB1:
11/17 519.00亿
11/18 3,265.50亿
11/19 267.00亿
11/20 89.00亿
11/21 3,119.50亿
11/22 357.00亿
11/23 2,670.50亿
11/24 306.00亿
11/25 2,889.40亿
11/26 121.00亿
11/27 70.00亿
11/28 3,042.00亿
11/29 240.00亿
11/30 3,999.00亿
12/01 389.50亿
12/02 2,416.05亿
12/03 222.00亿
--公债还本付息27台币:
11/18 93甲9期公债付息 10.5亿
11/24 88甲2期公债付息 16.5亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--11/23: 增额发行"101甲8期"公债300亿台币,年期30年,11/20标售.
--11/27: "财101-8期"国库券发行,金额300亿台币,天期为273天,26日标售.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
台湾货币市场相关报导 [TW-MMT-CMN]
台湾债券市场相关报导 [TW-DBT-CMN]
台湾央行操作相关报导 [TW/MMTCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。