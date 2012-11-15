〔台湾债市〕101/9殖利率微幅收高,股市连收下影线令短多警惕

路透台北11月15日电---台湾10年券101/9殖利率周四微幅收高,仍在历史低档区附近整理.台股连续两天收下影线,让部分短线交易商心生警惕.不过冷券端因有实质买盘支撑表现稳健,有利于指标券持稳在低档.

交易商认为,金融体系资金浮滥,近期隔拆与公债附买回(RP)利率均温和向下,也让市场持券信心偏强,不过殖利率毕竟处在历史低档,因不预期利空令情势瞬间反转的意外不得不防.在无意追低,但逢弹又有买盘等待承接的格局下,盘势难脱狭幅震荡格局,明日101/9殖利率区间看在1.11-1.13%.

"冷热券表现有别,指标券因是交易盘,倾向短打思考,所以逢低有卖压."一大型证券商交易员说.

另一大型民营交易员则认为,盘面指标券以短线交易为主轴,与台股、台币连动性较高,反而是冷券因流动性不强,吸引银行等实质买盘青睐,成交状况相当好.

台湾股市周四收低0.2%,加权股价指数.TWII收低15.91点至7,143.84点,呼应亚洲多数股市疲软的走势.不过台股走势略偏强,收盘位置离日低点7,066.28点差距达77.56点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

20 101/7 A01107=TWO -0.10 1.5720 1.5720-1.5720 1.50

10 101/9 A01109=TWO +0.18 1.1198 1.1144-1.1225 187.50

5 101/6 A01106=TWO +0.70 0.8710 0.8623-0.8722 28.00

近期台债短中券端因热钱流入议题,令殖利率走低.不过随着央行加大干预力道令台币升值力道减缓,以及下周二即将标售30年增额券101/8R,长券端殖利率是否有补跌行情,亦值得留意.

消息面也似乎有利于长券.今日金管会即表示,为防止寿险业高价抢标不动产,拟提高寿险公司不动产最低投资报酬率标准.最低投资报酬率由2.125%提高到2.875%.[ID:nST0575305]

对此,一证券商交易员说,理论上,寿险业会将更多资金挪向债市,参与101/8R标售的意愿会更强.

另一银行交易员则认为,寿险业投入不动产的资金不算多,应该还是会按照既定策略参与标售,不至于造成抢标的状况.

他们预估,101/8R的得标利率应该落在1.70%附近.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 1.5720

10 101/9 A01109=TWO 1.1198

5 101/6 A01106=TWO 0.8710

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)