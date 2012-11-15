版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 15:45 BJT

〔标题新闻〕印度10月精制棕榈油进口量较前月大减45%,受进口关税上升影响

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8MF1O2]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐