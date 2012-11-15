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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 15:21 BJT

〔新兴汇市〕多数亚洲货币受美财政悬崖疑虑压制,但亚币兑日圆上扬

路透新加坡11月15日电---周四多数新兴亚洲货币兑美元疲软,投资者担心美国"财政悬崖"及此间当局可能干预市场,因而进行获利了结,但部分投资者逢低买进,帮助缩减稍早跌幅. 菲律宾披索PHP=PDSP下跌,在全球避险风潮中投资者回补美元空仓;韩元KRW=KFTC则受境外基金卖盘打压走低.

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