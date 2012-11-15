〔台湾汇市〕台币/美元微幅收弱,央行管控气氛令交投意兴阑珊

* 央行注意银行交投细节

* 交投区间极窄

* 明日主区间料落29.050-29.100

路透台北11月15日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘微跌1.7分.央行紧盯是否有异常交易之际,台股表现平淡,促使部分外资汇出,抵销出口商的抛汇力道,市场观望气氛浓稠,汇价欲动不易,明日也料难有明显变化.

汇银人士指出,今日台币/美元交易主要交投落于极窄区间,交易商操作谨慎,且因流动性欠佳及价格波动受限而没有进场意愿.他们指出,虽然交易市场趋于安静,但央行针对各家银行的自有部位多寡、美元留仓情形、可承作额度、厂商名字、准备文件等各环节均细细留意,暂无放松迹象.

"央行不喜欢大家short(放空美元),做long(做多美元)又有出口商在上面丢...没意愿做."一外资银行交易员称.

此外,中国十八大会议结束后,人民币CNY=CFXS升值暂告一段落,今日中间价直接令该币走贬,也让寄望台币尾随人民币走升的心理逐渐消褪,交易员认为台币在29.050-29.100间或仍需整理一段时间.

除了央行干预造成成交量持续低落外,交易员认为美国财政悬崖及欧洲债权问题短期内均难以和缓,也同样不利风险资产.从外部环境来说,台币的升值空间也同样受到压抑,除非外资再度看好台湾股市,有实质的汇入支撑台股走扬,同时带动台币升值,否则暂时难以走出方向.

不过在实质交易带动的盘势中,今日出口商的交易量微幅增加,接近29.100附近出口商抛汇的意愿增高,进入下半月后,出口商的动态仍是市场观察的重点之一.

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币各天期的换汇点折价虽然有所收敛,但幅度并不大,在国际美元没有进一步表态之前,投资者也僵于当前交投的主要区间,没有明显变动.

台股加权指数.TWII周四收微跌0.22%报7,143.84点;外资及陆资连三天卖超台股,今日卖超金额为16.05亿,累计卖超124.16亿.

周四多数新兴亚洲货币兑美元疲软,投资者担心美国"财政悬崖"及此间当局可能干预市场,因而进行获利了结,但部分投资者逢低买进,帮助缩减稍早跌幅.[EMRG/SGCN]

美国总统奥巴马再度呼吁首先考虑对富裕阶层增税[ID:nSB2101433],这引发市场担心与共和党的预算战役将延迟不决,抑制投资者意愿.而南欧多国爆发反撙节游行,一些城市发生暴力冲突.[ID:nSB2101701]

明日重要事件包括欧元区9月贸易收支及美国10月工业生产与产能利用率.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.142 29.125 29.050-29.145 29.142 5.90 5.34

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.081 29.041 29.076-29.100 29.080 2.17 3.02

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.125/-0.110 -0.140/-0.130

美元/台币六个月期 -0.315/-0.290 -0.330/-0.300

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