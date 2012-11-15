〔台湾汇市〕台币/美元微幅收弱,央行管控气氛令交投意兴阑珊

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 央行注意银行交投细节
* 交投区间极窄
* 明日主区间料落29.050-29.100
路透台北11月15日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘微跌1.7分.央行紧盯是否有异常交易之际,台股表现平淡,促使部分外资汇出,抵销出口商的抛汇力道,市场观望气氛浓稠,汇价欲动不易,明日也料难有明显变化.
汇银人士指出,今日台币/美元交易主要交投落于极窄区间,交易商操作谨慎,且因流动性欠佳及价格波动受限而没有进场意愿.他们指出,虽然交易市场趋于安静,但央行针对各家银行的自有部位多寡、美元留仓情形、可承作额度、厂商名字、准备文件等各环节均细细留意,暂无放松迹象.
"央行不喜欢大家short(放空美元),做long(做多美元)又有出口商在上面丢...没意愿做."一外资银行交易员称.
此外,中国十八大会议结束后,人民币CNY=CFXS升值暂告一段落,今日中间价直接令该币走贬,也让寄望台币尾随人民币走升的心理逐渐消褪,交易员认为台币在29.050-29.100间或仍需整理一段时间.
除了央行干预造成成交量持续低落外,交易员认为美国财政悬崖及欧洲债权问题短期内均难以和缓,也同样不利风险资产.从外部环境来说,台币的升值空间也同样受到压抑,除非外资再度看好台湾股市,有实质的汇入支撑台股走扬,同时带动台币升值,否则暂时难以走出方向.
不过在实质交易带动的盘势中,今日出口商的交易量微幅增加,接近29.100附近出口商抛汇的意愿增高,进入下半月后,出口商的动态仍是市场观察的重点之一.
在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币各天期的换汇点折价虽然有所收敛,但幅度并不大,在国际美元没有进一步表态之前,投资者也僵于当前交投的主要区间,没有明显变动.
台股加权指数.TWII周四收微跌0.22%报7,143.84点;外资及陆资连三天卖超台股,今日卖超金额为16.05亿,累计卖超124.16亿.
周四多数新兴亚洲货币兑美元疲软,投资者担心美国"财政悬崖"及此间当局可能干预市场,因而进行获利了结,但部分投资者逢低买进,帮助缩减稍早跌幅.[EMRG/SGCN]
美国总统奥巴马再度呼吁首先考虑对富裕阶层增税[ID:nSB2101433],这引发市场担心与共和党的预算战役将延迟不决,抑制投资者意愿.而南欧多国爆发反撙节游行,一些城市发生暴力冲突.[ID:nSB2101701]
明日重要事件包括欧元区9月贸易收支及美国10月工业生产与产能利用率.
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.142 29.125 29.050-29.145 29.142 5.90 5.34
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.081 29.041 29.076-29.100 29.080 2.17 3.02
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.125/-0.110 -0.140/-0.130
美元/台币六个月期 -0.315/-0.290 -0.330/-0.300
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--记者 林妙容; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。