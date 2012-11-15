美国各类经济指标总览--2012/11/15

美国劳工部周四公布,美国10月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%,符合预期.核心CPI较前月上涨0.2%,略高于预期.10月民间部门每周平均实质所得下降0.2%.[ID:nEAPAF0CD3]

劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为43.9万人,高于预估的37.5万人,为2011年4月30日以来最高,增幅为2005年9月10日以来最大.一周续请失业金人数为333.4万人,初请失业金人数四周均值为38.4万人.[ID:nEAPAF0DI5]

当前值 前次值

失业率(%) 7.9(10月) 7.8(9月修正值)

非农业就业岗位(万) 增加17.1(10月) 增加14.8(9月修正值)

平均时薪(%) 持平(10月) +0.3(9月)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.1(10月) +0.6(9月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(10月) +0.1(9月)

实质所得(%) -0.2(10月) -0.3(9月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) -0.2(10月) +1.1(9月)

不包括食品和能源PPI(%) -0.2(10月) 持平(9月)

国内生产总值(GDP)(%) +2.0(第三季初值) +1.3(第二季终值)

GDP平减指数(%) +2.9(第三季初值) +1.5(第二季终值)

零售销售(%) -0.3(10月) +1.3(9月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差415.5(9月) 逆差437.9(8月修正值)

雇佣成本(%) +0.4(第三季) +0.5(第二季修正值)

工业生产(%) +0.4(9月) -1.4(8月修正值)

产能利用率(%) 78.3(9月) 78.0(8月修正值)

初请失业金人数(万人) 43.9(11月10日当周) 36.1(11月3日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字1,200(10月) 盈余750(9月)

领先指标(%) +0.6(9月) -0.4(8月修正值)

个人所得(%) +0.4(9月) +0.1(8月)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(9月) +0.4(8月)

消费者信贷(亿美元) 增加113.6(9月) 增加183.9(8月修正值)

企业库存(%) +0.7(9月) +0.6(8月)

建筑支出(%) +0.6(9月) -0.1(8月修正值)

消费者信心 72.2(10月) 68.4(9月修正值)

房屋开工(万户) 87.2(9月) 75.8(8月修正值)

建筑许可(万户) 89.0(9月) 80.1(8月)

成屋销售(万户) 475(9月) 483(8月修正值)

新屋销售(万户) 38.9(9月) 36.8(8月修正值)

工厂订单(%) 4.8(9月) -5.1(8月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) +9.8(9月修正值) -13.1(8月修正值)

供应管理协会非制造业指数 54.2(10月) 55.1(9月)

供应管理协会制造业指数 51.7(10月) 51.5(9月)

趸售(批发)库存(%) +1.1(9月) +0.8(8月修正值)

进口物价(%) +0.5(10月) +1.1(9月)

出口物价(%) 持平(10月) +0.8(9月)

单位劳工成本(%) -0.1(第三季初值) +1.7(第二季修正值)

非农业生产率(%) +1.9(第三季初值) +1.9(第二季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2

(第二季初值) (第二季修正值) (完)