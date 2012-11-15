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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 15:26 BJT

〔日本债市〕指标公债翻扬,受自民党领袖安倍晋三谈话影响

路透东京11月15日电---日本指标公债价格周四扳回跌幅,但较长期券种表现落后,因稍早日本下任首相热门人选--自民党领袖安倍晋三主张,日本央行应实施零利率或负利率.

在20年期公债标售吸引强劲买气后,现货公债扳回早盘跌幅,之后安倍晋三向记者指出,他希望见到更积极宽松措施,以鼓励放贷.

安倍晋三谈话激励股市上涨及日圆下跌,日本公债期货升至九年高位.日债收益率曲线趋陡,因五年期及10年期公债上涨,而超长期券种下跌.

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