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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 15:45 BJT

〔标题新闻〕泰国第三季GDP较前季增长率料大幅放缓至0.6%,较上年同期料增3.1%--路透调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8ME12D]

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