路透伦敦11月15日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

德国商业银行

美元/日圆:已由79.29日圆支撑线强劲回升,攻克80.63/66的主要阻力.这让我们更加认为市场已经完成中长线的打底,我们的目标维持在81.78/87.这是楔形型态的上档目标.

以中长线而言,我们认为市场有不错条件进一步升至2011-2012年阻力线位置83.04.回跌的话,应该会在80.00/79.29有不错支撑,这是短期上升趋势线的位置所在.

欧元/美元:已有一波很小的反弹,这并未突破任何重要阻力,被视为只是一次小型修正.上涨走势预料会在1.2800遭遇阻步阻力,并且在短期下行趋势线位置1.2890/92受阻.

我们维持整体看空--上周市场由对称三角向下突破,使得下档目标看向1.2483.更下方有1.2472,为7月起涨走势的61.8%回档位.初步支撑在50%回档位1.2605.

美元/瑞郎:初步测试0.9505瑞郎阻力失利,这是7月以来跌势的38.2%回档位.市场极短线为向下修正,虽然我们预料短线可能进一步下跌,但预计回跌幅度仍然相当温和--跌势将在0.9380获得初步支撑,更下方支撑在0.9352(支撑线),此处料将抑制下档.

从0.9438-0.9228的底部,上档目标约在0.9620.这附近还有0.9594,这是7月以来跌势的50%回档位.技术指标开始趋于中性,更加预示将进行整理,之后再进一步上扬.

纽约 当日 今年来 2011年

0847GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2746 1.2734 +0.09 -1.54 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.81 80.24 +0.71 +5.03 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 103.01 102.18 +0.81 +3.45 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9441 0.9449 -0.08 +0.69 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5848 1.5839 +0.06 +2.01 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0019 1.0039 -0.20 -1.71 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0356 1.0374 -0.17 +1.28 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8115 0.8100 +0.19 +4.25 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 83.670 83.190 +0.58 +6.40 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.600 64.940 +1.02 +9.64 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 128.08 127.08 +0.79 +7.15 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2747 1.2798 -0.40 -2.89 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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