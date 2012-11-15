〔中港股市〕恒指跌回一个月最低水平,沪综指接近今年低位

路透香港11月15日电---香港和中国内地股市周四跌至数周低位,一反昨日上涨的态势.投资人对新一届中国领导人的政策感到不确定,因而减持曝险部位.

中国共产党新一届领导核心--中央政治局常委周四正式亮相,习近平当选第十八届中共中央总书记和军委主席.新当选的七个常委悉数与媒体见面,本次常委数较十七大的九名减少两名. [ID:nSB2102451]

恒生指数.HSI收低1.6%,至21,108.9点,恒指跌破21,200点技术位,该处为9月低位升至11月高位的23.6%回档位,显示短线料将更显疲弱.

恒生国企指数.HSCE下跌2%,报10,199.6点.该指数目前已从11月2日高位下滑6%.恒指与国企指数周四均收在10月11日以来最低水平.

中国股市方面,沪深300指数.CSI300收低1.3%,沪综指.SSEC下跌1.2%.