〔中港股市〕恒指跌回一个月最低水平,沪综指接近今年低位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月15日电---香港和中国内地股市周四跌至数周低位,一反昨日上涨的态势.投资人对新一届中国领导人的政策感到不确定,因而减持曝险部位.
中国共产党新一届领导核心--中央政治局常委周四正式亮相,习近平当选第十八届中共中央总书记和军委主席.新当选的七个常委悉数与媒体见面,本次常委数较十七大的九名减少两名. [ID:nSB2102451]
恒生指数.HSI收低1.6%,至21,108.9点,恒指跌破21,200点技术位,该处为9月低位升至11月高位的23.6%回档位,显示短线料将更显疲弱.
恒生国企指数.HSCE下跌2%,报10,199.6点.该指数目前已从11月2日高位下滑6%.恒指与国企指数周四均收在10月11日以来最低水平.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。