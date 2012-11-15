〔台湾货币市场〕短票量略增仍不足消化过剩资金,短率续在低档盘旋(更新版)

(新增拆款及超额准备数字)

* 市场资金仍续宽松

* 短票量增但仍供不应求,令利率续在低位

记者 詹静宜/高洁如

路透台北11月15日电---台湾短率周四持续在区间低档徘徊.尽管近月中短票发票量能增温,但增幅仍不足以消化市场过剩资金,令短票及拆款主要交投利率双双维持在区间低位.

交易员表示,央行持续维持台币市场资金宽松,尤其外商银行资金仍相当充裕,但台币拆入需求仍疲弱,多以到期续作为主,静待月底拆入需求增加,若央行冲销力道未能放大,月中市场拆款利率不排除仍有走滑压力.

"今天市场钱还是多,只有接到要丢钱给我的(电话)!"一资金供给方银行交易员说.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.387%,同于上日.今日区间在0.295-0.48%,亦同于上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.378-0.53%;上日为0.388-0.49%.

交易人士表示,一周拆款高位走升系与个别银行特殊交易目的有关,实际成交区间利率并未趋升.

**月中票量略增**

短票方面,大型票券商表示,今天发票量略有增加,但仍不足以因应市场需求,主要交投短票利率维持在区间低位.

有趣的是,交易员表示,近日市场上特定公司的免保短票流通情况并不透明,引发市场议论纷纷.有大型票券商交易员认为,这个特殊情况极少发生,在引发如此宣然大波之后,相关的买盘可能会沈寂一阵子.

部分银行交易商指出,由于短票奇货可居,不少兼具营票券商资格的银行料会积极入市抢标,这将令次级市场的短票更少,又造成更多的流动性追逐更少短票的恶性循环.

一个月短票成交利率主要在0.78%,部分成交在0.77%比重稍增.而短票成交的大区间同上日仍在0.78-0.80%.

台湾央行周四公布,今日共发行661.4亿台币存单,若相较存单到期金额552.5亿,存单发行余额增108.9亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)6,113.3亿台币,本周余日存单到期金额为周五3,570亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周四超额准备为124亿台币;累计超额准备为负53亿台币,加计前期1%的超额准备为853亿台币.

**公债RP利率区间低位下移**

公债10天期附买回(RP)利率区间低位略为下移.交易员表示,今日有125亿台币高雄市政府债交割,资金分配略为不均,但缺券状况依旧,令利率偏低的公债RP跟着松动.

交易商指出,市场资金充裕依旧,客户为确保券源,前一天下午就来电框券.有的希望将资金落点延长到农历春节后,但因RP利率可能还有下调空间,因此券商最长只能接受到新历年后.

"哪有人RP做这么久的,不就变定存了吗?"一证券商交易员说.

由于大型券商将公债与公司债到期的RP一律下调,有的银行为让报表好看一点,承做天数略为缩减,但也承担了到期后利率可能下调的风险.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,但已有部分下调至0.71%,到单续做几乎都从0.73%调至0.72%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,与上日相同.(完)