〔伦敦美债〕公债价格下滑,但美国财政忧虑限制跌幅

路透伦敦11月15日电---美国政府公债周四在欧洲市场下跌,在过去一周大涨后,部分投资人了结获利,但对于财政危机的担忧可能维持需求坚稳.

10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR报1.61%,较纽约尾盘水准上涨2个基点,且高于周二触及的10周低位1.572%.

若白宫和国会年底前未能就联邦预算敲定协议,一连串自动增税和减支的措施将会在2013年初生效,进而打击经济成长.

奥巴马总统周三表示,预算协议要取得进展,首先共和党必须同意提高富人的税负.但共和党国会领袖仍坚决推动压低富人的税率.

少有市场人士预期民主党和共和党短时间内会达成共识,暗示了未来几周美债会有坚稳的支撑.

"10年券有些疲弱,但市场近来已大幅上涨,因此有些获利了结情况,"一名交易员称."奥巴马总统的谈话暗示,短时间内不太可能会有折衷协议,因此在财政悬崖风险排除前,市场将会受到支撑."(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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