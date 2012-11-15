〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差跌至逾四个月低点,受需求趋疲影响

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月15日电---亚洲柴油裂解价差周四续跌,来到逾四个月低点,受需求趋疲影响,而未来12个月期约的跨月价差也多数下滑.
根据路透数据,12月柴油裂解价差每桶下跌0.25美元,触及7月5日以来低点,每桶较迪拜原油溢价16.93美元.
根据交易商消息,台湾台塑石化(6505.TW)已完成2013年柴油和航煤合约协商.
台塑售出60万桶明年1月至12月出货的10ppm含硫柴油,每桶较新加坡500ppm报价溢价1.00美元.
台塑亦售出500ppm柴油,与新加坡报价平价,买家每月可选择出货24万桶、48万桶和72万桶.
台塑另出售每季30万桶航煤,较新加坡报价溢价0.25-0.35美元.
路透无法对上述价格做确认.
在其他合约协商方面,一交易商称,Bahrain Petroleum Co (Bapco)已售出不明数量的500ppm柴油,每吨较中东报价溢价3.00美元,但无进一步的资讯.
韩国S-Oil(010950.KS)标售2013年1-12月出货的航煤,11月14日结标,报价至11月21日有效.
根据新加坡国际企业发展局的数据,新加坡岸上航煤和柴油库存减少3.3%,触及两周低点1,098.3万桶.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。