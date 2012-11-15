〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差跌至逾四个月低点,受需求趋疲影响

路透新加坡11月15日电---亚洲柴油裂解价差周四续跌,来到逾四个月低点,受需求趋疲影响,而未来12个月期约的跨月价差也多数下滑.

根据路透数据,12月柴油裂解价差每桶下跌0.25美元,触及7月5日以来低点,每桶较迪拜原油溢价16.93美元.

根据交易商消息,台湾台塑石化(6505.TW)已完成2013年柴油和航煤合约协商.

台塑售出60万桶明年1月至12月出货的10ppm含硫柴油,每桶较新加坡500ppm报价溢价1.00美元.

台塑亦售出500ppm柴油,与新加坡报价平价,买家每月可选择出货24万桶、48万桶和72万桶.

台塑另出售每季30万桶航煤,较新加坡报价溢价0.25-0.35美元.

路透无法对上述价格做确认.

在其他合约协商方面,一交易商称,Bahrain Petroleum Co (Bapco)已售出不明数量的500ppm柴油,每吨较中东报价溢价3.00美元,但无进一步的资讯.

韩国S-Oil(010950.KS)标售2013年1-12月出货的航煤,11月14日结标,报价至11月21日有效.

根据新加坡国际企业发展局的数据,新加坡岸上航煤和柴油库存减少3.3%,触及两周低点1,098.3万桶.(完)