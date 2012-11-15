〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差跳升,受供应趋紧支撑

路透新加坡11月15日电---亚洲汽油裂解价差周四跳升16.51%至一个多月高点每桶8.54美元,受到马来西亚和台湾炼厂降低产能利用率的支撑.

台湾台塑石化可能必须将部分汽油和柴油出口延后约一个月至12月,因本周稍早一炼油设施关闭.

此前马来西亚国家石油公司(Petronas)罕见地买进汽油,因麻六甲一炼厂的设施降低运转.

在中国方面,汽油和柴油价格从周五起将下调约3%,以回应国际原油价格跌势.[ID:nSB2102887]

中国发改委周四表示,汽油价格每吨将调降310元人民币(49.80美元).

亚洲石脑油价格来到五日高点每吨961美元,尾随布兰特原油上涨,而跨月价差则连续第七日维持在每吨19美元.

石脑油市场似乎暂时未受欧洲债务危机以及美国财政问题的疑虑影响.

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)是目前韩国唯一一家考虑因石化产品利润不佳而减产的炼厂.

但目前需要石脑油的买家仍持续支付高溢价.

韩国S-Oil Corp敲定2013年上半年的石脑油合约,有至少一个买家支付离岸价格(FOB)较日本报价高出18美元的价格.(完)