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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 21:28 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油12月/1月正价差缩窄,创三个交易日最强水准

路透新加坡11月15日电---亚洲燃料油市场跨月价差周四反弹,12月/1月正价差缩窄,达到三个交易日最强水准,因有韩国买盘介入.

根据路透资料,亚洲收盘时,12月/1月正价差缩窄0.25美元,至每吨2.88美元.

韩国East-West Power(EWP)买进总数15万吨高硫燃料油(HSFO),12月交运至Ulsan港.据传卖方为三井.

EWP通常每月买进一两批5万吨船货.上次向Mercuria买进5万吨HSFO,11月交运,成本加运费(CFR)较新加坡报价每吨升水1.02美元.

韩国Western Power (WP)亦结束一项标购,买进6万吨HSFO,12月交运至Pyeongtaek.据传三井及Hyundai Corp各自求售一批3万吨船货,CFR较新加坡报价升水26.00-27.00美元.

但基本面仍疲软,因西方船货到货量料提高,且需求前景黯淡.

根据路透数据,12月燃料油裂解价差扩大0.56美元,较迪拜原油每桶贴水10.08美元,为三个交易日来最低.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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