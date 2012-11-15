〔国际油市〕亚洲燃料油12月/1月正价差缩窄,创三个交易日最强水准

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月15日电---亚洲燃料油市场跨月价差周四反弹,12月/1月正价差缩窄,达到三个交易日最强水准,因有韩国买盘介入.
根据路透资料,亚洲收盘时,12月/1月正价差缩窄0.25美元,至每吨2.88美元.
韩国East-West Power(EWP)买进总数15万吨高硫燃料油(HSFO),12月交运至Ulsan港.据传卖方为三井.
EWP通常每月买进一两批5万吨船货.上次向Mercuria买进5万吨HSFO,11月交运,成本加运费(CFR)较新加坡报价每吨升水1.02美元.
韩国Western Power (WP)亦结束一项标购,买进6万吨HSFO,12月交运至Pyeongtaek.据传三井及Hyundai Corp各自求售一批3万吨船货,CFR较新加坡报价升水26.00-27.00美元.
但基本面仍疲软,因西方船货到货量料提高,且需求前景黯淡.
根据路透数据,12月燃料油裂解价差扩大0.56美元,较迪拜原油每桶贴水10.08美元,为三个交易日来最低.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。