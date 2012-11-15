《即时观点》飓风桑迪效应造成美国失业金人数大增,10月CPI微升

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约11月15日电---美国上周初请失业金人数大增至一年半高位,因飓风桑迪侵袭后,造成数以万计民众失业.
10月消费者物价上扬,因住宿成本涨幅创逾四年最大,但汽油价格下滑,提振消费者支出能力.
另一项报告显示,11月纽约联邦储备银行制造业活动为连续第四个月下滑,显示纽约州制造业活动持续温和下跌.
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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