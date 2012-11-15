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债券 | 2012年 11月 15日 星期四 22:02 BJT

《即时观点》飓风桑迪效应造成美国失业金人数大增,10月CPI微升

路透纽约11月15日电---美国上周初请失业金人数大增至一年半高位,因飓风桑迪侵袭后,造成数以万计民众失业.

10月消费者物价上扬,因住宿成本涨幅创逾四年最大,但汽油价格下滑,提振消费者支出能力.

另一项报告显示,11月纽约联邦储备银行制造业活动为连续第四个月下滑,显示纽约州制造业活动持续温和下跌.

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